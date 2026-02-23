Habilitan plataforma digital para buscar mascotas perdidas por incendios en Ñuble y Biobío

En el marco de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, se habilitó una plataforma digital gratuita destinada a facilitar la búsqueda y el reencuentro de mascotas perdidas durante las evacuaciones.

La iniciativa corresponde al sitio www.animalesperdidos.cl, y permite a los usuarios registrar animales extraviados o encontrados, incorporando fotografías, descripciones y datos de ubicación. El objetivo es centralizar la información y ordenar los múltiples avisos que han circulado en redes sociales desde el inicio de la emergencia.

La plataforma contempla filtros por especie, características físicas y comuna, lo que busca agilizar la identificación de mascotas y facilitar el contacto entre dueños, rescatistas y personas que han encontrado animales en las zonas afectadas.

Sus creadores, Felipe Vidal y Marcelo Cornejo, señalaron que la herramienta surge como una respuesta solidaria frente al impacto de los incendios, considerando que muchas mascotas escaparon o quedaron separadas de sus familias durante las evacuaciones preventivas.

Hasta la fecha, la plataforma ya registra más de un centenar de publicaciones activas, tanto de animales extraviados como rescatados, lo que permite a dueños y rescatistas coordinar directamente la búsqueda o entrega de los animales.