Metro de Santiago activa pago con tarjeta bancaria: cómo funciona y qué pasa con la Bip!

El transporte público capitalino inicia una nueva etapa. Esta semana comienza la marcha blanca de “Pago Ágil”, el sistema que permitirá cancelar el pasaje directamente con tarjetas bancarias en el Metro de Santiago y en el Tren Nos.

El anuncio fue realizado en enero por autoridades del Ministerio de Transportes, lideradas por el ministro Juan Carlos Muñoz, y marca un cambio relevante en la experiencia de viaje para miles de pasajeros que utilizan diariamente estos servicios.

Desde este viernes 13 de febrero, los usuarios podrán acceder a esta modalidad que busca simplificar el ingreso, eliminando la necesidad de recargar previamente una tarjeta o generar códigos adicionales.

¿Desaparece la tarjeta Bip! con el nuevo sistema?

Una de las principales inquietudes tras el anuncio apunta al futuro de la tradicional tarjeta Bip!. Sin embargo, el nuevo mecanismo no reemplaza las formas actuales de pago, sino que las complementa.

“Pago Ágil” se suma a la tarjeta Bip! y al código QR como alternativas vigentes para cancelar el pasaje.

El propio ministro Juan Carlos Muñoz aclaró el punto señalando que “las Bip! y los códigos QR siguen disponibles. Aquí solamente estamos agregando un nuevo mecanismo de pago, que puede ser extraordinariamente cómodo para algunas personas”.

De esta manera, los usuarios podrán elegir la opción que mejor se adapte a sus hábitos y necesidades.

Cómo se paga con tarjeta en el Metro y Tren Nos

De acuerdo con lo informado por Metro de Santiago en su plataforma oficial, el procedimiento será directo y rápido. Solo se requiere una tarjeta habilitada con tecnología sin contacto.

El paso a paso es el siguiente:

Valida: ubica el símbolo contactless en el validador.

Acerca: aproxima tu tarjeta bancaria, celular o reloj inteligente.

Viaja: cuando se encienda la luz verde, el acceso estará habilitado.

El sistema permitirá mantener la intermodalidad siempre que se utilice el mismo medio de pago. Es decir, si el viaje combina tren y Metro, y se paga con un SmartWatch, deberá utilizarse ese mismo dispositivo en ambas validaciones para que se cobre un solo pasaje.

Por ahora, la implementación se limita al Metro de Santiago y al Tren Nos. En el caso de los buses de Red Movilidad, la habilitación está proyectada para fines de año. Tampoco estará disponible para tarifas rebajadas de Adulto Mayor ni Estudiante.

Qué tarjetas serán aceptadas para el Pago Ágil

La nueva modalidad admitirá tarjetas de débito, crédito y prepago Visa o Mastercard que cuenten con tecnología contactless. Esto incluye tanto el plástico físico como billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay.

Entre las recomendaciones entregadas se encuentran:

Verificar con el banco que la tarjeta esté habilitada para pagos en transporte.

Confirmar que exista saldo o cupo disponible.

Si la tarjeta es nueva, realizar una compra presencial previa para activar el chip.

Comprobar que no esté vencida ni deteriorada.

El sistema también permitirá pagar el pasaje de otra persona. Sin embargo, al tratarse de una validación individual, será necesario esperar algunos minutos antes de volver a utilizar la misma tarjeta para un segundo ingreso.

Con esta incorporación, el transporte público de la Región Metropolitana suma una alternativa orientada a agilizar el acceso y diversificar las formas de pago, manteniendo operativas las opciones tradicionales.