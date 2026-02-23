Resultados del Subsidio Eléctrico: lo que deben saber los beneficiarios

Faltan pocos días para que los hogares de menor ingreso que postularon al Subsidio Eléctrico conozcan si accederán a este beneficio transitorio del Gobierno de Chile, que permite obtener descuentos en la boleta de la luz.

El proceso de postulación de la cuarta convocatoria comenzó en noviembre de 2025 y corresponde al primer semestre de 2026. Los descuentos se aplicarán desde este mes a quienes resulten beneficiarios.

Cuánto se puede descontar en la boleta de la luz

El monto del Subsidio Eléctrico depende del número de integrantes del hogar:

1 integrante: $30.270.

2 a 3 integrantes: $39.348.

4 o más integrantes: $54.486.

Los beneficiarios recibirán el descuento correspondiente a los meses de enero a junio de 2026 en seis cuotas, comenzando en febrero.

Fechas clave que deben recordar los beneficiarios

12 de febrero de 2026: publicación de resultados de la cuarta convocatoria.

12 al 19 de febrero de 2026: plazo para presentar recursos de reposición.

12 de febrero al 5 de marzo de 2026: modificación de domicilio.

12 de febrero a junio de 2026: posibilidad de renunciar al beneficio.

Quiénes pueden postular

Aquellos que no resulten beneficiarios en esta convocatoria aún podrán postular a la siguiente, cumpliendo los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa o cooperativa concesionaria de electricidad y encontrarse al día en el pago de las cuentas al 22 de diciembre de 2025.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si alguna persona del hogar figura en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, el beneficio podrá solicitarse incluso si no se encuentra en el tramo de mayor vulnerabilidad.