Publicidad
Transporte público en Santiago sube $25: revisa los nuevos valores según horario DATOS ÚTILES AGENCIA UNO

Transporte público en Santiago sube $25: revisa los nuevos valores según horario

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El transporte público en Santiago sube $25 desde el 22 de febrero. Revisa los nuevos valores para buses, metro, tren y Dale QR según horario.

El Panel de Expertos del Transporte Público confirmó un ajuste en las tarifas del transporte urbano de Santiago, que comenzará a regir desde las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026. La excepción será el sistema Dale QR, que implementará la actualización desde el 1 de marzo.

Según los especialistas, este aumento responde al incremento de los costos del Sistema de Transporte Público durante 2025 y al efecto acumulado del congelamiento tarifario que se mantuvo entre 2019 y 2023, generando un descalce de $270.

Cuál será el nuevo valor del pasaje adulto

La subida de $25 afecta la tarifa adulta vigente, que en hora punta alcanzará $895. Esta modificación se aplicará a los servicios subsidiados de Buses, Metro y Tren Nos-Estación Central.

También te puede interesar:
Descuentos en multas de tránsito: cómo aprovecharlos y quiénes pueden acceder al beneficio
Descuentos en multas de tránsito: cómo aprovecharlos y quiénes pueden acceder al beneficio
Cambio de hora en Chile: cuándo atrasar los relojes y desde qué día rige el horario de invierno
Cambio de hora en Chile: cuándo atrasar los relojes y desde qué día rige el horario de invierno

Micro:

  • Tarifa Adulto: $795

Metro:

  • Valle: $815

  • Punta: $895

  • Baja: $735

Trenes:

  • Valle: $815

  • Punta: $895

  • Baja: $735

Qué pasa con estudiantes y adultos mayores

El sistema mantiene beneficios para grupos específicos:

Escolares:

  • Enseñanza Básica: $0

  • Media y Superior: $260

Adulto Mayor:

  • Integrada: $390

  • Pensionado: $260

Dale QR:

  • Monto máximo mensual: $42.000

El Panel de Expertos enfatizó que la medida busca equilibrar los costos del transporte urbano sin afectar la cobertura de los servicios esenciales.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad