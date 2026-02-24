Transporte público en Santiago sube $25: revisa los nuevos valores según horario

El Panel de Expertos del Transporte Público confirmó un ajuste en las tarifas del transporte urbano de Santiago, que comenzará a regir desde las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026. La excepción será el sistema Dale QR, que implementará la actualización desde el 1 de marzo.

Según los especialistas, este aumento responde al incremento de los costos del Sistema de Transporte Público durante 2025 y al efecto acumulado del congelamiento tarifario que se mantuvo entre 2019 y 2023, generando un descalce de $270.

Cuál será el nuevo valor del pasaje adulto

La subida de $25 afecta la tarifa adulta vigente, que en hora punta alcanzará $895. Esta modificación se aplicará a los servicios subsidiados de Buses, Metro y Tren Nos-Estación Central.

Micro:

Tarifa Adulto: $795

Metro:

Valle: $815

Punta: $895

Baja: $735

Trenes:

Valle: $815

Punta: $895

Baja: $735

Qué pasa con estudiantes y adultos mayores

El sistema mantiene beneficios para grupos específicos:

Escolares:

Enseñanza Básica: $0

Media y Superior: $260

Adulto Mayor:

Integrada: $390

Pensionado: $260

Dale QR:

Monto máximo mensual: $42.000

El Panel de Expertos enfatizó que la medida busca equilibrar los costos del transporte urbano sin afectar la cobertura de los servicios esenciales.