Cambio de hora en Chile: ya hay fecha para el horario de invierno 2026

Aunque gran parte del país se encuentra disfrutando del verano 2026, el calendario ya marca uno de los hitos que impacta directamente en la organización diaria de las personas: el próximo cambio de hora en Chile.

Actualmente, el país se rige por el horario de verano, sistema que comenzó a aplicarse el 6 de septiembre de 2025 y que se mantendrá vigente por un total de siete meses, de acuerdo con la normativa establecida.

Cuándo se realizará el primer cambio de horario en 2026

Según lo estipulado en la Ley de la República, el horario de verano comenzó el primer sábado de septiembre, jornada en la que los relojes se adelantaron en 60 minutos. Esta modalidad se extiende oficialmente “hasta las 24:00 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

Bajo este marco legal, el cambio al horario de invierno se concretará el sábado 4 de abril de 2026, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, marcando así el inicio del nuevo régimen horario en gran parte del territorio nacional.

El cambio de hora aplica para todo el país

El ajuste horario no será obligatorio en todas las regiones. Tal como ocurre en años anteriores, las regiones de Aysén y Magallanes, junto con la Antártica Chilena, quedarán excluidas de esta modificación, ya que mantienen de forma permanente el horario de verano.

Esta diferenciación regional busca responder a las condiciones geográficas y de luminosidad propias del extremo sur del país, evitando alteraciones en sus rutinas diarias.