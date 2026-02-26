Transporte público en Santiago sube $25: revisa los nuevos valores según horario
El transporte público en Santiago sube $25 desde el 22 de febrero. Revisa los nuevos valores para buses, metro, tren y Dale QR según horario.
El Panel de Expertos del Transporte Público confirmó un ajuste en las tarifas del transporte urbano de Santiago, que comenzará a regir desde las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026. La excepción será el sistema Dale QR, que implementará la actualización desde el 1 de marzo.
Según los especialistas, este aumento responde al incremento de los costos del Sistema de Transporte Público durante 2025 y al efecto acumulado del congelamiento tarifario que se mantuvo entre 2019 y 2023, generando un descalce de $270.
Cuál será el nuevo valor del pasaje adulto
La subida de $25 afecta la tarifa adulta vigente, que en hora punta alcanzará $895. Esta modificación se aplicará a los servicios subsidiados de Buses, Metro y Tren Nos-Estación Central.
Micro:
-
Tarifa Adulto: $795
Metro:
-
Valle: $815
-
Punta: $895
-
Baja: $735
Trenes:
-
Valle: $815
-
Punta: $895
-
Baja: $735
Qué pasa con estudiantes y adultos mayores
El sistema mantiene beneficios para grupos específicos:
Escolares:
-
Enseñanza Básica: $0
-
Media y Superior: $260
Adulto Mayor:
-
Integrada: $390
-
Pensionado: $260
Dale QR:
-
Monto máximo mensual: $42.000
El Panel de Expertos enfatizó que la medida busca equilibrar los costos del transporte urbano sin afectar la cobertura de los servicios esenciales.