Alineación planetaria este 28 de febrero: qué es y cómo verla desde Chile

Durante la tarde del próximo 28 de febrero se producirá un evento astronómico conocido popularmente como una “alineación planetaria”, fenómeno en el que varios planetas serán visibles en una misma franja del cielo poco después de la puesta de Sol.

Pero, ¿es este evento realmente una ‘alineación’? José Utreras, astrónomo y Coordinador de Contenidos y Divulgación del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines – CATA (Centro Basal de ANID), explica estos fenómenos.

¿A qué se le llama “alineación planetaria”?

En el Sistema Solar, los planetas orbitan alrededor del Sol en planos muy similares. Debido a esta disposición, desde la Tierra se observan distribuidos a lo largo de una misma franja del cielo. En ese sentido, los planetas siempre se encuentran “alineados”, lo que varía es si coinciden en el cielo nocturno y cuántos de ellos se pueden ver simultáneamente desde nuestra perspectiva.

“Al observar el cielo, lo hacemos desde dentro del propio Sistema Solar. Es como si viéramos una pista de carreras desde la perspectiva de uno de los corredores. Cuando lo vemos de perfil, parecería que el resto de los atletas forman una línea horizontal. Ese circuito plano es lo que llamamos el plano de la eclíptica y cuando vemos varios planetas al mismo tiempo durante la noche, se suele hablar de alineación”, explica José Utreras.

“Lo que popularmente se llama ‘alineación planetaria’ no significa que los planetas se reúnan en el espacio, sino que simplemente son visibles simultáneamente desde la Tierra. Si el cielo fuera completamente oscuro, veríamos alineaciones de al menos tres planetas prácticamente todos los días. Por ejemplo, desde Santiago, Marte está sobre el horizonte entre las 6 AM y 6 PM aproximadamente, pero no lo vemos porque el cielo es brillante”, aclara el astrónomo del CATA.

En cuanto a la periodicidad de estos sucesos, el científico ratifica que configuraciones de tres o cuatro planetas visibles a la vez son relativamente frecuentes. En el caso de cinco o más planetas visibles simultáneamente son menos comunes, pero tampoco extraordinarios, y suelen ocurrir cada ciertos años.

Visibilidad desde Chile

Desde nuestro país, el astrónomo del CATA aclara que en esta “alineación” de cinco planetas se pueden ver a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Para el caso de Urano y Neptuno se necesitarán telescopios. “Cuando se habla de seis o siete planetas alineados, hay que entender que no todos serán visibles sin instrumentos ópticos”, enfatiza Utreras.

Además, la visibilidad dependerá de la ubicación dentro del país y de las condiciones del cielo. “Para que un planeta sea visible a simple vista necesita estar al menos unos pocos grados sobre el horizonte, idealmente a más de diez grados. Cerca del horizonte la atmósfera absorbe y dispersa la luz, debilitando incluso planetas brillantes. A esto se suma la contaminación lumínica y posibles obstáculos como cerros o edificios”, explica el astrónomo.

En el norte de Chile Venus y Saturno se podrían ver justo después de la puesta de Sol, muy bajos sobre el horizonte. En la zona central, como Santiago, su visibilidad será más limitada, mientras que el único planeta con buena visibilidad para todo el país será Júpiter.

Por último, la observación comienza inmediatamente después de la puesta de Sol. “Si se espera demasiado, Venus y Saturno ya se habrán ocultado. Se recomienda tener un cielo limpio y un horizonte completamente despejado hacia el poniente. Es importante no mirar directamente al Sol. En el atardecer el cielo aún brilla y eso dificulta mucho la observación”, comenta Utreras.

Respecto a posibles riesgos, este fenómeno no traerá ningún efecto negativo sobre nuestro planeta o en el Sistema Solar. “Los planetas simplemente coinciden en nuestra línea de visión. Las fuerzas gravitacionales que ejercen sobre la Tierra son insignificantes comparadas con las del Sol y la Luna”.

Más allá del atractivo visual, este tipo de eventos ofrece una oportunidad para comprender nuestro espacio en el Universo. “Nos permite explicar que el Sistema Solar es plano y que los planetas orbitan en un disco. También muestra que los planetas y la Tierra se mueven y que lo que cambia no es que los planetas se reúnan, sino nuestra perspectiva de ellos”, concluye el astrónomo de CATA.