Fondo de Cesantía Solidario: opción para quienes no tienen saldo tras quedar cesantes

Perder el empleo suele provocar un fuerte impacto económico y emocional. Frente a este escenario, el sistema chileno contempla el Seguro de Cesantía administrado por la AFC, un mecanismo que entrega apoyo financiero a quienes quedan cesantes. Cuando los recursos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía (CIC) no alcanzan, existe una opción complementaria: el Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Este fondo está destinado a trabajadores que, además de no contar con saldo suficiente en su CIC, hayan terminado su vínculo laboral bajo causales específicas establecidas por la normativa vigente.

Quiénes pueden acceder al Fondo de Cesantía Solidario

El FCS está disponible para personas que hayan perdido su empleo debido a la necesidad de la empresa, quiebra del empleador, vencimiento del plazo del contrato, término del trabajo o servicio que dio origen al contrato, así como también por caso fortuito o fuerza mayor.

Estas causales permiten activar el beneficio siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Administradora de Fondos de Cesantía.

Qué requisitos se deben cumplir para solicitar el FCS

Para acceder al Fondo de Cesantía Solidario es indispensable encontrarse cesante y no contar con recursos suficientes en la Cuenta Individual de Cesantía. Además, el término del contrato debe responder a causales como vencimiento del plazo, fuerza mayor o caso fortuito.

En materia de cotizaciones, se exige un mínimo de 10 pagos al Fondo de Cesantía Solidario durante los 24 meses anteriores al despido. En casos especiales —como zonas declaradas en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, afectadas por desastres naturales o alertas sanitarias complejas— el requisito baja a 8 cotizaciones, sin importar el tipo de contrato.

Otro paso obligatorio es activar la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), aceptar las ofertas laborales y participar en las instancias de capacitación que se ofrezcan.

Desde ChileAtiende recuerdan que “tus últimas tres cotizaciones deben ser continuas, del mismo empleador y se cuentan desde tu afiliación o desde el último cobro del seguro, hasta el mes anterior al fin del contrato”.

Quiénes quedan excluidos de este beneficio

No todas las personas pueden acceder al Fondo de Cesantía Solidario. Quedan fuera del beneficio los empleados públicos, funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, trabajadores independientes, menores de 18 años, pensionados —salvo por invalidez parcial— y quienes se encuentren realizando prácticas laborales.

Estas exclusiones están definidas por ley y no admiten excepciones dentro del sistema actual de protección por cesantía.