Cambio de horario en el Buin Zoo desde marzo: revisa cómo quedará su funcionamiento

El bioparque Buin Zoo, emplazado en la comuna de Buin, es uno de los principales espacios de conservación y educación ambiental del país, reconocido por promover el contacto directo con la biodiversidad.

De acuerdo con la información disponible en su plataforma oficial, el recinto mantiene actualmente atención continua todos los días entre las 10:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, este esquema funcionará únicamente hasta el término de febrero, debido al cierre de la temporada estival.

Desde cuándo cambiará el horario de funcionamiento

El nuevo calendario comenzará a regir el martes 3 de marzo. Con la llegada del periodo invernal, el parque abrirá de martes a domingo entre las 09:30 y las 17:30 horas.

Además, los lunes permanecerá cerrado al público para labores internas de mantención y descanso operativo.

Cómo se compran las entradas

El acceso se realiza exclusivamente mediante la adquisición anticipada de tickets a través del sitio web oficial del zoológico.

Los valores referenciales son de $15.990 para público adulto, $13.990 para niños y $6.990 para personas mayores.

Existen también exenciones de pago para ciertos visitantes: menores con estatura inferior a 90 centímetros, personas con discapacidad debidamente acreditada y quienes celebren su cumpleaños el día de la visita, quienes pueden ingresar sin costo.