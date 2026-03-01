Descuentos en multas de tránsito: cómo aprovecharlos y quiénes pueden acceder al beneficio

Muchos conductores desconocen que ciertas multas de tránsito pueden rebajarse si se cumplen requisitos establecidos por la Ley de Tránsito. Esta normativa detalla las condiciones y causales para optar a importantes descuentos en el pago de infracciones.

Qué descuentos existen según el tipo de infracción

La ley establece porcentajes de rebaja que dependen del tipo de falta y la rapidez con que se realiza el pago:

25% de descuento: Se aplica a infracciones comunes si se cancela dentro de los primeros cinco días tras la denuncia. Este beneficio no cubre faltas gravísimas ni aquellas que generen daños o lesiones.

30% de descuento: Corresponde únicamente a multas vinculadas al TAG, siempre que el pago se haga dentro de los cinco días hábiles posteriores a la infracción. Cabe recordar que las multas en Chile se calculan según la Unidad Tributaria Mensual (UTM), por lo que el monto puede variar cada mes.

Hasta cuánto puede rebajarse una multa

El beneficio máximo alcanza el 50% de la multa, aplicable solo cuando el pago se realiza dentro de los primeros cinco días hábiles desde la fecha de citación. Este descuento se aplica a casos específicos, como:

Acceder al transporte público sin pagar la tarifa correspondiente.

Uso indebido de beneficios estudiantiles, como emplear la TNE sin ser titular.

Circular por vías exclusivas; el descuento del 50% aplica si se paga hasta el día anterior a la citación.

Qué sucede con las multas por exceso de velocidad

El acceso a descuentos depende del rango de velocidad:

Para infracciones graves o menos graves por exceso de velocidad, se puede acceder a un 25% de rebaja.

Si la infracción es gravísima (más de 20 km/h sobre el límite), la ley no permite ningún descuento.

Conocer estas normas puede significar un ahorro considerable para los conductores responsables que cumplan con los plazos y condiciones establecidos.