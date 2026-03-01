Feriados de Semana Santa 2026 en Chile: revisa las fechas y el primer fin de semana largo del año

Con la llegada de 2026, el calendario chileno vuelve a incorporar una serie de feriados que marcarán pausas a lo largo del año. Conocer estas fechas permite organizar con anticipación viajes, actividades familiares o descansos, especialmente en un contexto donde los fines de semana largos son altamente valorados.

De acuerdo con el calendario oficial, durante este año habrá 16 feriados nacionales, que incluyen celebraciones de carácter civil y religioso.

Cuándo se celebrará la Semana Santa en 2026

La conmemoración de Semana Santa en 2026 se desarrollará entre el 30 de marzo y el 5 de abril en gran parte del mundo, particularmente en países con tradición cristiana. En Chile, los días considerados feriados serán el viernes 3 y el sábado 4 de abril, correspondientes a Viernes Santo y Sábado Santo.

Estas jornadas están respaldadas por la Ley 2.977, normativa que establece su condición de feriados no irrenunciables, lo que implica que determinados sectores podrán mantener sus actividades laborales habituales.

Cuál será el primer fin de semana largo del año

El feriado de Viernes Santo marcará el primer fin de semana largo de 2026, generando una oportunidad temprana para el descanso o el turismo interno. Posteriormente, se sumarán otros fines de semana extendidos relevantes, como el del viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo y el del viernes 18 de septiembre, en el marco de las celebraciones de la Independencia Nacional.

Estas fechas suelen concentrar un alto movimiento turístico y familiar, por lo que planificar con anticipación resulta clave para aprovecharlas al máximo.