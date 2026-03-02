Nuevo sistema de pago en transporte de Concepción: en qué comunas se implementará

El transporte público mayor del Gran Concepción dará un salto clave en su proceso de modernización tras la adjudicación del sistema de pago electrónico a Consorcio Buspay, empresa seleccionada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para implementar y operar la nueva modalidad de recaudación en la región del Bío Bío.

La compañía cuenta con experiencia en sistemas de pago para transporte público en Europa, América Latina y el Caribe, y actualmente opera este servicio en los buses eléctricos de Antofagasta.

En qué comunas se implementará el nuevo sistema de pago

La incorporación del pago electrónico abarcará las comunas de Concepción, Penco, Chiguayante, Hualqui, Hualpén, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, Lota y Coronel. Además, incluirá el servicio de conectividad rural de Santa Juana, que marcará un precedente al convertirse en el primer sistema de transporte rural del país en operar con pago electrónico.

El contrato ya cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), quedando habilitado para su firma. Junto con ello, se definió el diseño oficial de la tarjeta de transporte, la cual destacará una imagen emblemática del Campanil de la Universidad de Concepción.

Qué impacto tendrá el pago electrónico en la movilidad del Gran Concepción

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó el alcance de esta adjudicación señalando que “con la adjudicación del pago electrónico, estamos dando un paso fundamental para el mejoramiento y modernización del sistema de transporte público en el Gran Concepción, logrando sumar un nuevo hito en el marco de una intensa gestión que hemos llevado adelante, que también está incluyendo la incorporación progresiva de buses de alto estándar y el desarrollo de infraestructura para una mejor movilidad, más sostenible, segura y eficiente en la zona”.

Desde el nivel regional, el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Hugo Cautivo, subrayó los avances recientes en la flota del sistema. “Ya tenemos más de 20 buses eléctricos recorriendo las calles del Gran Concepción, incluidos en las 90 máquinas de alto estándar, todas de piso bajo y con aire acondicionado, y que se duplicarán en los próximos meses”.

“Esta adjudicación, por tanto, es un nuevo e importante paso para modernizar el servicio, que, sin lugar a dudas, beneficiará a quienes realizan los más de 700.000 viajes al día y, por supuesto, también a conductoras y conductores que dejarán de tener dinero en sus máquinas, dedicándose única y exclusivamente a las labores de conducción”, agregó.

Cómo funcionará la implementación del sistema

El despliegue del pago electrónico contempla la apertura de cinco Centros de Atención a Usuarios, que se ubicarán en Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé y Lota. A ello se sumará la instalación de cerca de 500 puntos de carga de tarjetas distribuidos en la zona.

Según el cronograma definido, el sistema comenzará a operar en marcha blanca durante el tercer trimestre de este año. En esta etapa, será posible pagar el pasaje utilizando la tarjeta de transporte, tarjetas bancarias o el teléfono móvil. Además, se mantendrá la Tarjeta Nacional Estudiantil y se habilitarán tarjetas especiales con tarifa rebajada para personas mayores.