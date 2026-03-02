Reajuste del sector público 2026 será de 3,4% en dos pagos y parte será retroactiva

La publicación de la Ley N° 21.806 en el Diario Oficial oficializa un incremento de remuneraciones para los trabajadores del sector público durante 2026, poniendo fin al proceso de negociación anual. La normativa fija los nuevos niveles de sueldos y beneficios, con el propósito de resguardar el poder adquisitivo frente al alza sostenida de precios.

Cómo se aplicará el reajuste salarial del sector público

El ajuste aprobado no se implementará de una sola vez. El mecanismo contempla dos etapas dentro del primer semestre de 2026, con el fin de alcanzar el porcentaje total definido por el Congreso sin concentrar el impacto en un único pago.

Según detalló la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el incremento global será de 3,4%. La primera parte corresponde a un 2% con efecto retroactivo desde diciembre de 2025, lo que implica que las remuneraciones siguientes incorporarán los montos pendientes desde esa fecha.

Cuándo se pagará el resto del aumento

El porcentaje restante se aplicará a mitad de año. Desde junio de 2026, las remuneraciones mensuales sumarán un 1,4% adicional, completando así el reajuste total comprometido para el período.

Qué otros beneficios contempla la ley

Además del alza salarial, la normativa mantiene beneficios económicos habituales para el personal estatal, entre ellos el pago de aguinaldos y el Bono de Término de Conflicto, los cuales continuarán formando parte de los ingresos anuales.

Qué pasará con el teletrabajo en el Estado

El texto legal también introduce disposiciones sobre la modalidad laboral. En particular, posterga la implementación definitiva del teletrabajo en servicios públicos, estableciendo que esta forma de trabajo será reevaluada en marzo de 2027.

Con estas medidas, el reajuste 2026 busca equilibrar ingresos y condiciones laborales en el sector público, asegurando continuidad de beneficios y definiendo el calendario de incrementos para el año.