Regreso a clases en Gran Concepción: refuerzan micros y Biotren desde el 4 de marzo

Con el inicio de marzo, el tráfico en el Gran Concepción aumentará por el regreso masivo a clases, generando congestión en distintos puntos de la ciudad. Para enfrentar esta situación, las autoridades reforzarán el transporte público y la presencia policial.

Cómo se reforzará el transporte público durante el regreso a clases

Según el delegado presidencial Eduardo Pacheco, desde el lunes circulará un 11% más de micros respecto a marzo del año pasado. Además, el Biotren contará con siete servicios adicionales en la Línea 2 y cinco en la Línea 1, a partir del 9 de marzo.

Qué medidas se tomarán para mejorar la circulación y la seguridad vial

El coronel Luis Rozas indicó que Carabineros ya comenzó su despliegue en los puntos más críticos. Por su parte, el seremi subrogante de Transportes, Hugo Cautivo, señaló que algunas obras en la Ruta 160, especialmente cerca del Puente Industrial, deberían finalizar en los próximos días, lo que permitirá mejorar la circulación.

El seremi de Educación, Carlos Benedetti, recordó que el inicio oficial de clases es el 4 de marzo y que más de 330 mil estudiantes de colegios y liceos volverán a las aulas, junto a más de 70 mil alumnos de educación superior. Se hace un llamado a planificar los traslados y priorizar el transporte público para evitar mayores congestiones.