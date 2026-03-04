PGU baja hasta $100.000: revisa quiénes reciben menos y por qué

La reducción en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) encendió las alertas entre miles de personas mayores, quienes han acudido al Instituto de Previsión Social (IPS) en busca de aclaraciones. La situación ha generado inquietud, especialmente entre quienes reportan rebajas que alcanzan hasta los $100.000.

El organismo confirmó que alrededor de 75.000 beneficiarios registraron una disminución parcial tras un recálculo vinculado a la reforma previsional y a la incorporación de nuevas prestaciones del Seguro Social.

Por qué se redujo la PGU durante febrero

El ajuste está asociado a la suma de nuevos beneficios al monto base de la pensión. Entre ellos destacan:

Bono por años cotizados.

Compensación por diferencias en expectativas de vida.

Estos aportes incrementan la pensión base de cada persona. Sin embargo, la PGU se determina considerando el total de ingresos previsionales. Por ello, al aumentar la pensión base, el aporte estatal puede disminuir.

Cuántos pensionados resultaron afectados

Datos oficiales indican que cerca de 2,2 millones de personas reciben actualmente la PGU y más de 940.000 también obtienen los nuevos beneficios del Seguro Social. Dentro de ese universo:

857.000 pensionados no experimentaron variaciones en el monto.

75.000 personas sufrieron una baja parcial debido al aumento de su pensión base.

Aproximadamente 7.000 beneficiarios superaron el tope legal para acceder al aporte (pensión base sobre $1.252.602), por lo que dejaron de percibirlo.

De cuánto ha sido la disminución

Algunos pensionados han informado reducciones cercanas a los $100.000, mientras que otros mencionan rebajas superiores a $40.000.

Pese a estas caídas, el IPS sostiene que quienes incorporaron los nuevos beneficios registran, en promedio, un incremento en su ingreso mensual total de entre $75.000 y $89.000.

En consecuencia, aunque el monto de la PGU disminuyó en determinados casos, el dinero total recibido cada mes sería mayor para la mayoría de los beneficiarios.