Reapertura de estaciones Requínoa y Rosario: revisa qué cambia para los pasajeros

Tras años de suspensión, las estaciones de Requínoa y Rosario regresan progresivamente al servicio regular de pasajeros, confirmó EFE Trenes de Chile. La activación será gradual durante el primer semestre de 2026, marcando el retorno del ferrocarril a estas comunas.

Qué inversiones permitieron la reapertura

El Gobierno Regional destinó más de $1.300 millones a la rehabilitación integral de ambas estaciones. Se incorporaron boleterías, iluminación, accesos universales y sistemas tecnológicos acordes al servicio actual. Las obras fueron entregadas a EFE en enero de 2026 y actualmente están en fase de habilitación técnica.

Cómo será el regreso del servicio

La estación de Requínoa iniciará operaciones de prueba durante los fines de semana a partir de la quincena de marzo, ampliando progresivamente hasta el funcionamiento diario. Rosario seguirá un esquema similar dentro del primer semestre.

El regreso del tren no solo restablece un servicio histórico, sino que integra efectivamente a ambas comunas al eje ferroviario de O’Higgins, ofreciendo una alternativa concreta para reducir tiempos de traslado y costos para los pasajeros.