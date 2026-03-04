Publicidad
Reapertura de estaciones Requínoa y Rosario: revisa qué cambia para los pasajeros DATOS ÚTILES Cedido

Reapertura de estaciones Requínoa y Rosario: revisa qué cambia para los pasajeros

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El regreso del tren no solo restablece un servicio histórico, sino que integra efectivamente a ambas comunas al eje ferroviario de O’Higgins.

Tras años de suspensión, las estaciones de Requínoa y Rosario regresan progresivamente al servicio regular de pasajeros, confirmó EFE Trenes de Chile. La activación será gradual durante el primer semestre de 2026, marcando el retorno del ferrocarril a estas comunas.

Qué inversiones permitieron la reapertura

El Gobierno Regional destinó más de $1.300 millones a la rehabilitación integral de ambas estaciones. Se incorporaron boleterías, iluminación, accesos universales y sistemas tecnológicos acordes al servicio actual. Las obras fueron entregadas a EFE en enero de 2026 y actualmente están en fase de habilitación técnica.

Cómo será el regreso del servicio

La estación de Requínoa iniciará operaciones de prueba durante los fines de semana a partir de la quincena de marzo, ampliando progresivamente hasta el funcionamiento diario. Rosario seguirá un esquema similar dentro del primer semestre.

