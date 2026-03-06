Bono Control Niño Sano paga $10.000 por menor de 6 años: revisa requisitos

El Bono Control Niño Sano corresponde a un aporte económico mensual dirigido a familias con niños y niñas menores de seis años, con el objetivo de promover el seguimiento regular de su estado de salud. Este beneficio se entrega por un período acotado y no requiere postulación previa.

Qué es el Bono Control Niño Sano y a quién está dirigido

Se trata de un apoyo monetario destinado a hogares que cuentan con integrantes menores de seis años y que mantienen al día sus controles médicos infantiles. El pago se extiende por 24 meses y forma parte de las ayudas contempladas dentro del subsistema de protección social Chile Seguridades y Oportunidades.

Para acceder, es indispensable que la familia sea participante activa de los programas de este sistema y que certifique el cumplimiento de los controles de salud exigidos para los menores bajo su cuidado.

Cuál es el monto mensual del beneficio

El aporte vigente alcanza los $10.000 mensuales por cada niño o niña que cumpla las condiciones establecidas. Este monto se entrega de forma compatible con otros subsidios estatales, sin que la recepción de ayudas adicionales impida su pago.

Siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, el depósito se realiza mes a mes, buscando incentivar el cuidado preventivo de la salud infantil y la asistencia regular a controles médicos.

Qué requisitos se deben cumplir para recibir el bono

No es necesario realizar una postulación formal. Si la familia reúne las condiciones exigidas, el beneficio se asigna automáticamente.

Entre los criterios principales se encuentran:

Ser beneficiario del Bono de Protección y del Bono Base Familiar.

Contar con integrantes menores de seis años al 31 de marzo del año correspondiente.

Tener acreditado que los controles de salud del niño o niña están al día según el procedimiento establecido.

El cumplimiento de estas condiciones permite acceder a este apoyo económico orientado a reforzar el bienestar y desarrollo saludable de la primera infancia.