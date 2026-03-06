Feriados 2026 en Chile: calendario completo y fines de semana largos confirmados

El calendario de feriados de 2026 ya marca cómo se distribuirán los descansos oficiales en Chile durante el año. El periodo combina feriados irrenunciables, fechas que caen en medio de la semana y varias jornadas que permiten extender el descanso con fines de semana largos.

Durante 2026, el país cuenta con 16 feriados en total. De ese número, 10 se ubican en días hábiles, mientras que 6 coinciden con sábados o domingos. Además, cinco tienen carácter irrenunciable, lo que implica el cierre obligatorio del comercio, y seis permiten generar fines de semana largos al caer lunes o viernes.

Cuál será el primer fin de semana largo que queda en 2026

Tras el feriado de Año Nuevo, el siguiente descanso extendido del año llegará con Semana Santa. En 2026, esta conmemoración se desarrollará entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril, formando el primer fin de semana largo del calendario.

Más adelante, el Día del Trabajador, que se celebra el viernes 1 de mayo, también permitirá un descanso prolongado al tratarse de un feriado irrenunciable.

Qué otros feriados permitirán fines de semana largos durante el año

El siguiente descanso extendido llegará con San Pedro y San Pablo, que en 2026 se conmemora el lunes 29 de junio.

Posteriormente, en septiembre se celebrarán las Fiestas Patrias, que ese año serán más breves que en otras ocasiones, ya que el 18 de septiembre caerá viernes. Sin embargo, al ser irrenunciables el 18 y el 19, se mantienen jornadas consecutivas de descanso.

En octubre, el feriado del Encuentro de Dos Mundos, que cae lunes 12, volverá a generar un fin de semana largo. Finalmente, Navidad, que en 2026 se celebrará un viernes, cerrará el año con otro descanso extendido.

Cuáles son todos los feriados de 2026 en Chile