Publicidad
Mascotas perdidas en Ñuble y Biobío por incendios: plataforma digital sigue activa para su búsqueda DATOS ÚTILES Animales de sector Lotato de Puente 1, post Incendios forestales FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

Mascotas perdidas en Ñuble y Biobío por incendios: plataforma digital sigue activa para su búsqueda

Publicidad
Agencia UNO
Por : Agencia UNO
Ver Más

Actualmente, el sitio se mantiene como una herramienta clave para quienes aún buscan a sus mascotas.

Tras los incendios forestales que afectaron durante el verano a las regiones de Ñuble y Biobío, la búsqueda de mascotas extraviadas continúa en distintas comunas. En ese contexto, la plataforma digital www.animalesperdidos.cl se mantiene plenamente vigente y operativa, facilitando el reencuentro de animales con sus familias.

FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

La herramienta fue habilitada para centralizar la información sobre mascotas perdidas o encontradas, permitiendo a los usuarios publicar fotografías, descripciones físicas y datos de ubicación. Su objetivo es ordenar los avisos y ofrecer un canal formal de contacto entre dueños, rescatistas y personas que hayan encontrado animales en zonas afectadas.

FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

A marzo, el sitio mantiene publicaciones activas tanto de mascotas extraviadas como de ejemplares rescatados, lo que permite coordinar directamente su búsqueda o entrega. La plataforma incluye filtros por especie, características físicas y comuna, agilizando así la identificación y el contacto entre las partes.

FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS

Sus creadores, Felipe Vidal y Marcelo Cornejo, impulsaron esta iniciativa como una respuesta solidaria ante la gran cantidad de animales que quedaron separados de sus familias durante las evacuaciones. Actualmente, el sitio se mantiene como una herramienta clave para quienes aún buscan a sus mascotas.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad