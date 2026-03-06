Permiso de Circulación 2026: cómo revisar multas y los documentos necesarios

El proceso para obtener el Permiso de Circulación 2026 ya está en marcha y tiene como fecha límite el 31 de marzo. Este trámite es obligatorio para automóviles, camionetas, motocicletas y otros vehículos que circulan por las calles del país, ya que permite hacerlo de manera legal.

Uno de los requisitos clave para completar el proceso es no tener multas de tránsito impagas. En caso de mantener infracciones pendientes, el permiso no podrá ser obtenido hasta regularizar la situación. Además, circular sin este documento vigente puede derivar en sanciones e incluso en el retiro del vehículo de circulación.

Cómo revisar si un vehículo tiene multas de tránsito impagas

Para facilitar la consulta, el Servicio de Registro Civil e Identificación habilitó una plataforma digital que permite revisar el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas.

Este sistema reúne información correspondiente a infracciones registradas hasta el 30 de noviembre de 2025, con actualizaciones disponibles actualmente en línea.

Antes de iniciar el trámite del Permiso de Circulación 2026, es fundamental verificar si el vehículo presenta multas asociadas a esa fecha, ya que estas pueden impedir completar el proceso.

Para realizar la consulta, se debe ingresar la patente del vehículo utilizando el formato de letras y números sin guion. En el caso de las motocicletas, es necesario agregar un cero antes de los números de la patente, por ejemplo: LL0NNN.

Qué documentos se necesitan para sacar el Permiso de Circulación 2026

Los documentos exigidos varían dependiendo de si se trata de un vehículo usado o uno nuevo.

Qué papeles se piden para vehículos usados

Para automóviles o vehículos que ya han circulado anteriormente, se deben presentar los siguientes antecedentes:

Permiso de circulación del año anterior.

Certificado de homologación (si corresponde) o revisión técnica vigente .

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) , que cubre gastos médicos o indemnizaciones por lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito.

Tarjeta de dominio o padrón del vehículo, según inscripción en el Servicio de Registro Civil.

Qué documentos se exigen para vehículos nuevos

En el caso de los vehículos recién adquiridos, los requisitos son:

Factura de compra del vehículo (incluida la copia).

Inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).

Certificado de homologación, cuando corresponda, junto al certificado de normas de homologación.

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente, el cual debe cubrir hasta el 31 de marzo de 2027.

Contar con toda la documentación al día y verificar previamente la existencia de multas pendientes permite realizar el trámite sin inconvenientes antes de que finalice el plazo establecido.