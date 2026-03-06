Vuelve el Subsidio Eléctrico: cómo funciona el beneficio y en cuántas cuotas se paga

El Subsidio Eléctrico es una ayuda temporal impulsada por el Gobierno de Chile destinada a disminuir el costo de la electricidad para hogares con mayor vulnerabilidad. El beneficio está dirigido a familias que se encuentran entre el 0% y el 40% del Registro Social de Hogares (RSH).

Este aporte no se entrega como dinero directo, sino que se aplica como un descuento en la boleta de electricidad. El monto varía según la cantidad de personas que conforman el hogar.

Según el Ministerio de Energía, el beneficio considera los siguientes valores:

Hogares con 1 persona: $30.270

Hogares con 2 a 3 personas: $39.348

Hogares con 4 o más personas: $54.486

La asignación prioriza a ciertos grupos dentro de los hogares beneficiarios, entre ellos personas electrodependientes. También se consideran familias donde existan personas con discapacidad, dependencia funcional o invalidez, además de menores de edad, cuidadores y adultos mayores.

En cuántas cuotas se paga el Subsidio Eléctrico

La cuarta entrega del beneficio comenzó a aplicarse durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con el portal oficial del Subsidio Eléctrico, los montos se distribuyen en seis cuotas.

Desde febrero de 2026, los descuentos empezaron a verse reflejados en las cuentas de electricidad, aunque la fecha exacta depende del ciclo de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

El Ministerio de Energía explicó que si a un hogar le corresponde el monto mínimo de $30.270, este “será entregado en 6 cuotas de $5.045 cada una”.

Dónde aparece el descuento en la cuenta de luz

El beneficio se identifica directamente en la boleta de electricidad. El descuento aparece en la sección “Detalle de mi cuenta”, bajo la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

De esta forma, las familias beneficiarias pueden verificar mes a mes el monto aplicado como rebaja en su factura eléctrica.