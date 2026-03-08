Alza del pasaje: revisa los nuevos valores del transporte público en la RM
El sistema de transporte público integrado de la Región Metropolitana aplicó un reajuste en sus tarifas, con un incremento de $25 en la tarifa adulto. El ajuste se aplica a los servicios subsidiados de buses, Metro y Tren Nos–Estación Central que operan en las 38 comunas que forman parte de la red.
Con esta modificación, el pasaje adulto en buses quedó en $795. En el caso de Metro y los trenes, los valores continúan variando según la franja horaria.
Nuevas tarifas del transporte público
Buses
Adulto: $795
Escolar media y superior: $260
Adulto Mayor Integrada: $390
Adulto Mayor Pensionado: $260
Metro
Tarifa Punta: $895
Tarifa Valle: $815
Tarifa Baja: $735
Tren Nos–Estación Central
Tarifa Punta: $895
Tarifa Valle: $815
Tarifa Baja: $735
Además, el Monto Máximo Mensual de la Tarifa Inteligente Dale QR quedó fijado en $42.000, lo que establece un tope de gasto para quienes utilizan este sistema de pago en el transporte público.
El reajuste forma parte de las actualizaciones periódicas que se aplican al sistema de transporte público metropolitano y afecta a quienes utilizan con frecuencia buses, Metro y trenes dentro de la red integrada.