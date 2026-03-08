Mascotas perdidas en Ñuble y Biobío por incendios: plataforma digital sigue activa para su búsqueda

Tras los incendios forestales que afectaron durante el verano a las regiones de Ñuble y Biobío, la búsqueda de mascotas extraviadas continúa en distintas comunas. En ese contexto, la plataforma digital www.animalesperdidos.cl se mantiene plenamente vigente y operativa, facilitando el reencuentro de animales con sus familias.

La herramienta fue habilitada para centralizar la información sobre mascotas perdidas o encontradas, permitiendo a los usuarios publicar fotografías, descripciones físicas y datos de ubicación. Su objetivo es ordenar los avisos y ofrecer un canal formal de contacto entre dueños, rescatistas y personas que hayan encontrado animales en zonas afectadas.

A marzo, el sitio mantiene publicaciones activas tanto de mascotas extraviadas como de ejemplares rescatados, lo que permite coordinar directamente su búsqueda o entrega. La plataforma incluye filtros por especie, características físicas y comuna, agilizando así la identificación y el contacto entre las partes.