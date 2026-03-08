Operación Renta 2026: cómo declarar ingresos a tiempo para evitar multas y acceder a devoluciones

Aunque el verano sigue su curso, el nuevo año tributario ya está en marcha, y la Operación Renta 2026 se acerca rápidamente. Este proceso permite a los contribuyentes informar los ingresos obtenidos en 2025 y definir si corresponde pagar impuestos o recibir devoluciones. Prepararse con anticipación es clave, ya que errores o retrasos pueden generar sanciones, observaciones o complicaciones tributarias futuras.

En qué consiste la Operación Renta y quiénes deben declararla

La Operación Renta es el procedimiento anual mediante el cual los contribuyentes presentan su declaración de impuesto a la renta usando el Formulario 22, consolidando ingresos, retenciones, créditos y beneficios tributarios. Con esta información, el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina el impuesto definitivo de cada persona o empresa.

El trámite permite acceder a devoluciones de impuestos, regularizar situaciones pendientes y cumplir con la normativa vigente. Es obligatorio según el tipo de contribuyente, por ejemplo:

Personas con más de un empleador o pagador durante el año.

Trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios.

Contribuyentes con ingresos superiores a 13,5 UTA ($11.265.804).

Quienes solicitaron el préstamo tasa cero en 2021 y deben pagar la última cuota.

Personas que, aunque no estén obligadas, quieren solicitar devolución de impuestos o beneficios tributarios.

Empresas, sociedades y personas jurídicas, sin excepción.

Cómo prepararse para la Declaración de Renta

Para 2026, el SII ha reforzado el control sobre ciertas operaciones, incorporando mayor detalle en declaraciones juradas de inversiones, leasing y activos digitales, incluidos criptoactivos. Esto exige que los contribuyentes revisen cuidadosamente estas rentas, dado que la fiscalización será más estricta.

Ximena Pérez Brito, abogada tributaria y directora tributaria de EDIG, señala uno de los errores más comunes: asumir que la propuesta precargada del SII no requiere revisión.

“La información que aparece precargada es una base, pero no reemplaza la responsabilidad del contribuyente. Revisar cada dato es clave para evitar observaciones futuras”, explica Brito.

La especialista entrega las siguientes recomendaciones:

Anticiparse al proceso: revisar antecedentes antes de abril ayuda a reducir errores y estrés.

Responder observaciones del SII: contestar a tiempo evita sanciones mayores.

Cuidar la declaración de honorarios e inversiones: suelen generar diferencias con el SII.

Buscar asesoría profesional: en casos de ingresos múltiples, inversiones o actividades comerciales complejas, la ayuda experta previene contingencias tributarias.

Qué consecuencias trae no declarar la renta

Según Brito, la Operación Renta AT 2026 no debe verse únicamente como una obligación legal, sino como una oportunidad para organizar la situación financiera y tributaria.

“Una declaración bien hecha, revisada y presentada a tiempo permite evitar problemas y, en muchos casos, acceder a beneficios tributarios que conllevan a devolución de impuestos”, sostiene.

No cumplir con la presentación puede acarrear multas, intereses, bloqueos de trámites ante el SII e incluso pérdida de devoluciones. Además, quedar registrado como “no declarante” puede derivar en revisiones más exhaustivas en el futuro.