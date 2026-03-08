PGU disminuye hasta $100.000: revisa quiénes se vieron afectados y la razón del ajuste

La disminución en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) generó preocupación entre personas mayores, especialmente por rebajas que en algunos casos se acercaron a los $100.000. Muchos beneficiarios acudieron al Instituto de Previsión Social (IPS) en busca de aclaraciones sobre los nuevos cálculos.

El organismo informó que alrededor de 75.000 beneficiarios registraron una disminución parcial del aporte estatal tras un recálculo vinculado a la reforma previsional y a la incorporación de nuevas prestaciones del Seguro Social.

Por qué bajó el monto de la PGU

El ajuste se produjo debido a la incorporación de nuevos beneficios que aumentaron la pensión base de algunas personas. Entre ellos se incluyen:

Bono por años cotizados.

Compensación por diferencias en expectativas de vida.

Estos aportes incrementaron la pensión autofinanciada, pero la PGU se calcula considerando el total de ingresos previsionales. Por ello, al subir la pensión base, el complemento estatal pudo reducirse, ya que el beneficio está sujeto a topes legales.

Cuántos pensionados registraron cambios

Según cifras oficiales, alrededor de 2,2 millones de personas recibían la PGU y más de 940.000 también accedieron a los nuevos beneficios del Seguro Social. Dentro de ese grupo:

857.000 pensionados no presentaron variaciones en el monto.

75.000 personas sufrieron una baja parcial por el aumento en su pensión base.

Cerca de 7.000 beneficiarios superaron el límite legal para acceder al aporte (pensión base sobre $1.252.602), dejando de percibirlo.

En cuanto a los montos, algunos pensionados registraron reducciones cercanas a los $100.000, mientras que otros reportaron rebajas superiores a $40.000.

No obstante, el IPS destacó que quienes incorporaron los nuevos beneficios experimentaron, en promedio, un aumento en su ingreso mensual total de entre $75.000 y $89.000. De esta manera, aunque el monto de la PGU disminuyó en ciertos casos, el total percibido mensualmente resultó mayor para la mayoría de los beneficiarios.