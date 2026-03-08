Renovar o reimprimir el carnet de identidad en línea: cómo hacer el trámite y cuánto cuesta

El Registro Civil dispone de un sistema digital que permite gestionar la renovación o reimpresión de la cédula de identidad sin acudir inicialmente a una oficina. El proceso puede completarse en pocos minutos y solo requiere conexión a internet y los datos personales del solicitante.

La cédula es el documento oficial de identificación en Chile y reúne la información básica de cada ciudadano o residente. Gracias a esta modalidad, gran parte del procedimiento se realiza de forma remota, reduciendo tiempos de espera y desplazamientos, ya que solo es necesario asistir para retirar el documento terminado.

Cuánto cuesta renovar o reimprimir la cédula de identidad

El valor del trámite es el mismo tanto para renovación como para reimpresión: $3.820 para personas chilenas y $4.270 para extranjeros. Una vez completada la solicitud, el documento se entrega en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Qué requisitos se exigen para renovar el carnet en línea

Para realizar la renovación digital se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad chilena

Ser mayor de 16 años

Contar con ClaveÚnica activa

Poseer una cédula vencida hace ocho años o menos

El procedimiento consiste en ingresar al sitio web del organismo, aceptar los términos, iniciar sesión con RUT y ClaveÚnica, seleccionar la región y la oficina de retiro, y efectuar el pago correspondiente. Cuando el documento esté disponible, se avisará mediante correo electrónico.

En qué casos se puede pedir la reimpresión del carnet

La reimpresión está destinada a situaciones de pérdida, robo o deterioro del documento. Puede solicitarse si la persona tenía 16 años o más al momento de su última emisión y si la cédula extraviada mantenía una vigencia superior a 30 días.

Para iniciar el trámite se deben ingresar los siguientes datos:

RUT sin puntos ni guión

Primer nombre de la madre

Comuna registrada en el último trámite

Posteriormente se envía un código al correo electrónico registrado. Tras validarlo, se debe indicar el motivo de la solicitud, elegir la oficina donde se retirará el documento, realizar la verificación facial y pagar el arancel correspondiente.