Finiquito en Chile: cuál es el plazo legal para recibirlo tras el término del contrato

La legislación laboral chilena establece reglas claras sobre el pago de finiquitos e indemnizaciones. Al finalizar un contrato, las empresas deben cumplir con los plazos legales, evitando así posibles reclamos por incumplimiento.

Qué dice la ley sobre los tiempos de pago

El reglamento vigente protege a los trabajadores al asegurar que reciban sus pagos en un período breve. Según la Dirección del Trabajo (DT), el finiquito debe entregarse en un máximo de diez días hábiles desde la fecha de término del contrato.

Cuando un contrato supera un año de duración y termina por necesidades de la empresa, el empleador está obligado a pagar la indemnización por años de servicio en un solo pago al momento de firmar el finiquito.

Qué ocurre si el empleador demora el pago

Si existe un retraso injustificado en la entrega del finiquito, el trabajador puede presentar un reclamo ante la Inspección del Trabajo. Solo se permite el pago en cuotas cuando ambas partes acuerdan voluntariamente y por escrito esta modalidad.

Cumplir con los plazos establecidos no solo protege al trabajador, sino que también resguarda a la empresa frente a sanciones legales.