PAES de Invierno 2026: se abre una nueva alternativa para ingresar a la educación superior

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno 2026 se realizará durante el primer semestre y representa una nueva oportunidad para quienes buscan mejorar sus puntajes o rendir el examen para ingresar a universidades chilenas.

Este proceso forma parte del sistema de admisión universitaria y permite a los postulantes volver a evaluar sus competencias académicas, ampliando así sus opciones de postulación a carreras e instituciones.

Actualmente, el proceso ya se encuentra en desarrollo tras la publicación de los temarios oficiales y el inicio del período de inscripción.

Hasta cuándo se puede inscribir la PAES de Invierno 2026

De acuerdo con el calendario del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), la inscripción para la PAES de Invierno comenzó el martes 4 de marzo a las 09:00 horas.

El proceso se mantendrá abierto hasta el lunes 17 de marzo a las 13:00 horas, plazo en el que los interesados podrán registrarse para rendir las pruebas correspondientes.

Según el cronograma oficial, quienes se inscriban contarán con varios meses de preparación antes de la rendición de los exámenes.

En qué fechas se rendirá la PAES de Invierno

La aplicación de la PAES de Invierno 2026 se realizará durante tres jornadas consecutivas:

Lunes 15 de junio

Martes 16 de junio

Miércoles 17 de junio

Durante esos días, los inscritos podrán rendir las distintas pruebas en los locales designados para el proceso.

Cuándo se entregarán los resultados

Los resultados de la PAES de Invierno se publicarán aproximadamente un mes después de la rendición.

Según el calendario oficial, los puntajes estarán disponibles el viernes 17 de julio. Con esta información, los postulantes podrán evaluar sus resultados y utilizarlos en futuros procesos de admisión universitaria.

Para revisar los puntajes, será necesario ingresar con las credenciales personales en las plataformas oficiales del Ministerio de Educación o del DEMRE, tal como ocurre en los procesos regulares de admisión.