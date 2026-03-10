Black Sale en marzo: estos son los días con descuentos de hasta 70%

Un nuevo evento de comercio electrónico se prepara para el cierre de marzo con promociones en distintas categorías. Se trata del Black Sale 2026, una jornada de descuentos que reunirá a más de un centenar de marcas, pymes y emprendimientos que ofrecerán rebajas en productos y servicios a través de internet.

Este tipo de campañas de ventas digitales se ha vuelto habitual en el calendario del comercio electrónico, tal como ocurrió con el Cyber Monday realizado en octubre pasado, cuando cerca de 700 empresas participaron con promociones especiales para los consumidores.

Cuándo se realizará el Black Sale 2026

La organización confirmó que el evento se desarrollará desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026. Durante esa semana, los compradores podrán acceder a promociones que, según los organizadores, llegarán hasta el 70% de descuento en distintas categorías.

Entre las marcas que ya han confirmado su participación se encuentran ABC, Easy, Nike, Booking, Adidas, Fensa, Casa Royal, Santa Isabel, Flixbus, H&M, Fashions Park, Apple, Pewen, Reuse y Street Dogs, además de otros emprendimientos y pymes que también ofrecerán promociones especiales.

Dónde estarán disponibles las ofertas del evento

Una de las características principales de esta campaña es que las promociones estarán habilitadas exclusivamente a través de internet, por lo que los descuentos no estarán disponibles en tiendas físicas.

De esta manera, quienes quieran aprovechar las rebajas deberán realizar sus compras mediante plataformas digitales durante los días que dure el evento.

El Black Sale se posiciona como el primer evento de este tipo en el calendario anual del comercio electrónico. Posteriormente, durante noviembre, se realizará el Black Friday, considerado el periodo de descuentos más masivo del año.