Parque Padre Hurtado: revisa los horarios, precios y atractivos para visitar en La Reina

Aunque las vacaciones de verano ya finalizaron para muchos, la Región Metropolitana aún ofrece planes al aire libre que no requieren salir de la ciudad. Entre ellos, destaca un destino que combina naturaleza, deporte y descanso: el Parque Padre Hurtado, en La Reina.

Qué hace único al Parque Padre Hurtado

Ubicado en el sector oriente de Santiago, este parque se distingue por su amplia laguna urbana de 7.000 m², con 140 metros de longitud y 2,5 metros de profundidad. Este espacio no solo ofrece un paisaje tranquilo, sino también la oportunidad de observar aves silvestres y disfrutar de la fauna local.

“Por si fuera poco, a la orilla de esta laguna se puede arrendar un bote para dar un paseo sobre el agua. Esto tiene un valor de $9.000, para dos personas y pueden ser utilizados durante 20 minutos, según se indica en la página web del recinto”, señala la información oficial del parque.

Además, los visitantes pueden aprovechar pérgolas para celebrar cumpleaños o eventos, reservar canchas de fútbol y pádel, disfrutar de karting, recorrer la ciclovía e incluso acceder a la piscina municipal Playa Anakena II, en la comuna de Las Condes.

Cuánto cuesta y cuándo se puede visita

El parque se encuentra en Avenida Francisco Bilbao 8105. La entrada peatonal tiene un costo de $500 por persona, cifra que aumenta a $1.000 si se acompaña de mascotas. Quienes lleguen en vehículo deberán pagar $7.500 por estacionamiento, incluido para un máximo de cinco visitantes.

El recinto abre sus puertas de martes a domingo, desde las 8:30 hasta las 18:00 horas.

Cómo llegar al Parque Padre Hurtado

Transporte público:

Tomar la Línea 4 del Metro de Santiago hasta estación Bilbao.

Desde allí, abordar la micro D08 o 518 hacia el oriente por Av. Bilbao.

Bajar en la parada “Parque Padre Hurtado” y caminar hasta la entrada.

En vehículo:

Conducir por Avenida Francisco Bilbao en dirección oriente hasta el número 8105.

El acceso principal se encuentra al costado sur de la avenida, claramente señalizado.

El Parque Padre Hurtado se posiciona como una opción ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina sin alejarse de la ciudad, ofreciendo naturaleza, actividades recreativas y un espacio perfecto para compartir en familia o con amigos.