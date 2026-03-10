Uso del celular en el colegio: en qué casos los estudiantes sí podrán usarlo

El Gobierno dio a conocer las directrices que regulan el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales del país. La medida busca reducir distracciones en las salas de clases y fortalecer la interacción directa entre estudiantes y docentes durante las actividades escolares.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, subrayó que el espacio escolar debe favorecer experiencias de aprendizaje relevantes. En ese contexto, la propuesta apunta a que niños, niñas y adolescentes prioricen la interacción con su entorno educativo por sobre el uso permanente de pantallas.

La normativa introduce cambios a la Ley General de Educación con el objetivo de establecer un marco regulatorio nacional para el uso de celulares y otros dispositivos móviles dentro de las aulas. Con esta regulación, Chile pasa a integrar el grupo de países de América Latina que cuentan con una legislación específica en esta materia.

La ley comenzó a regir con el inicio del año escolar 2026 y establece que los establecimientos educacionales tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para modificar o ajustar sus reglamentos internos conforme a las nuevas disposiciones.

Qué alcance tiene la prohibición de celulares en colegios

Las reglas establecidas para el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales contemplan varios aspectos clave:

Aplica para educación parvularia, básica y media .

Se extiende a todos los integrantes de la comunidad educativa durante las actividades curriculares.

Considera cualquier dispositivo que permita telecomunicación o acceso a Internet .

No incluye equipos institucionales destinados exclusivamente a fines pedagógicos.

La regulación se enfoca principalmente en el uso durante el desarrollo de las clases y otras actividades académicas dentro del recinto educativo.

Qué es “Modo Aula” y qué busca promover en las comunidades educativas

Como complemento a la implementación de la normativa, se lanzó la campaña Modo Aula, una iniciativa orientada a apoyar a las comunidades educativas en la aplicación de estas reglas.

La campaña promueve un uso responsable y formativo de la tecnología dentro de los espacios educativos y entrega orientaciones sobre distintos aspectos, entre ellos:

Alcances de la normativa y los espacios donde se aplica

Excepciones permitidas

Rol de los reglamentos internos de cada establecimiento

Enfoque formativo de la medida

Aplicación práctica en la convivencia escolar

Bajo el lema “Activa tu modo aula”, la iniciativa invita a estudiantes y comunidades escolares a apagar los dispositivos móviles durante la jornada educativa para reconectarse con actividades propias del entorno escolar, como el aprendizaje colaborativo, la convivencia, el juego y la interacción pedagógica.

La información y materiales de la campaña estarán disponibles en el sitio web de Modo Aula.

En qué casos se permite usar celulares u otros dispositivos móviles

La normativa contempla ciertas situaciones excepcionales en las que el uso de dispositivos móviles puede autorizarse dentro de los establecimientos educacionales. Estas circunstancias deben ser acreditadas por padres, madres o apoderados cuando corresponda.

Entre los casos considerados se encuentran:

Necesidades educativas especiales: uso del dispositivo como herramienta de apoyo técnico acreditado por un profesional.

Emergencias o catástrofes: situaciones de riesgo o desastre que requieran comunicación inmediata.

Condiciones de salud: monitoreo médico periódico respaldado con certificado.

Uso pedagógico: permitido en educación básica y media cuando la actividad educativa lo requiera.

Seguridad personal: solicitud temporal fundada por parte del apoderado.

En la mayoría de estas situaciones, el uso del dispositivo debe contar además con la autorización expresa de la dirección del establecimiento educacional.