Ajuste de las 40 horas: revisa desde cuándo se trabajarán 2 horas menos

La implementación de la Ley 21.561, conocida como la Ley de las 40 Horas, continúa su despliegue en el país. Tras la primera reducción de 45 a 44 horas semanales, los trabajadores se preparan para el próximo ajuste que entra en vigor a fines de abril.

Cuándo se reducirán dos horas más en la jornada laboral

Según el artículo primero transitorio de la ley, el 26 de abril de 2026 la jornada laboral pasará de 44 a 42 horas semanales. La Dirección del Trabajo (DT) aclaró recientemente que la rebaja debe aplicarse preferentemente mediante acuerdo entre empleador y trabajador, y siempre con constancia escrita para cumplir con la normativa vigente.

Qué pasa si no hay acuerdo entre empleador y trabajador

El dictamen de la DT también contempla escenarios sin consenso. Si la jornada original de 45 horas se distribuía en cinco días, será necesario reducir una hora en tres días de la semana para alcanzar las 42 horas. En el caso de jornadas de seis días, la disminución se aplicará quitando 50 minutos en tres días y los 30 minutos restantes en un cuarto día.

Cuándo se alcanzarán las 40 horas

La ley establece que la jornada laboral completa de 40 horas semanales se implementará en 2028. Sin embargo, los empleadores tienen la opción de anticipar la reducción si lo consideran conveniente para su organización.

Con estos pasos, Chile avanza hacia un modelo laboral más flexible, buscando equilibrar la productividad con el bienestar de los trabajadores.