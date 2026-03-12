Publicidad
Bono Invierno 2026: quiénes lo reciben y cuál será el monto del beneficio que se pagará en mayo

Bono Invierno 2026: quiénes lo reciben y cuál será el monto del beneficio que se pagará en mayo

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Adultos mayores de 65 años podrán recibir el Bono Invierno 2026 en mayo. El beneficio será de $81.257 y se pagará automáticamente a quienes cumplan los requisitos.

Con el fin del verano cada vez más cerca, también comienza a sentirse el cambio de estación. Las temperaturas descenderán gradualmente en las próximas semanas, marcando la transición hacia el otoño y anticipando los meses más fríos del año.

Junto con esta etapa del calendario también comienzan a activarse algunos beneficios estatales asociados al invierno. Uno de ellos es el Bono Invierno, un aporte económico dirigido principalmente a personas mayores, que este 2026 se pagará durante los primeros días de mayo y que tendrá un incremento respecto al monto entregado el año pasado.

Quiénes pueden recibir el Bono Invierno en 2026

El beneficio está dirigido a personas que tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y que, además, cumplan determinadas condiciones relacionadas con su pensión.

Podrán acceder quienes reciban pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más al momento del pago del beneficio, siempre que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

  • Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social.

  • Beneficiarios del Instituto de Seguridad Laboral.

  • Pensionados de Cajas de Previsión.

  • Personas que reciben pensiones desde Mutualidades de Empleadores.

  • Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que reciben pensiones mínimas con garantía estatal.

  • Pensionados del mismo sistema que obtienen un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), siempre que su pensión sea igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez para mayores de 75 años.

  • Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no tengan derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

  • Pensionados de algún régimen previsional que, además, reciban la PGU, siempre que sus pensiones no superen el valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más.

Cuál será el monto del Bono Invierno este año

Para 2026, el Bono Invierno alcanzará los $81.257 por persona beneficiaria.

Este aporte no requiere postulación, ya que se paga de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El dinero se entrega junto con la pensión correspondiente al mes de mayo.

