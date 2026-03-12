Bono Invierno 2026: quiénes lo reciben y cuál será el monto del beneficio que se pagará en mayo

Con el fin del verano cada vez más cerca, también comienza a sentirse el cambio de estación. Las temperaturas descenderán gradualmente en las próximas semanas, marcando la transición hacia el otoño y anticipando los meses más fríos del año.

Junto con esta etapa del calendario también comienzan a activarse algunos beneficios estatales asociados al invierno. Uno de ellos es el Bono Invierno, un aporte económico dirigido principalmente a personas mayores, que este 2026 se pagará durante los primeros días de mayo y que tendrá un incremento respecto al monto entregado el año pasado.

Quiénes pueden recibir el Bono Invierno en 2026

El beneficio está dirigido a personas que tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y que, además, cumplan determinadas condiciones relacionadas con su pensión.

Podrán acceder quienes reciban pensiones iguales o inferiores al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más al momento del pago del beneficio, siempre que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social .

Beneficiarios del Instituto de Seguridad Laboral .

Pensionados de Cajas de Previsión .

Personas que reciben pensiones desde Mutualidades de Empleadores .

Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que reciben pensiones mínimas con garantía estatal.

Pensionados del mismo sistema que obtienen un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) , siempre que su pensión sea igual o inferior al monto de la pensión mínima de vejez para mayores de 75 años.

Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no tengan derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

Pensionados de algún régimen previsional que, además, reciban la PGU, siempre que sus pensiones no superen el valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 años o más.

Cuál será el monto del Bono Invierno este año

Para 2026, el Bono Invierno alcanzará los $81.257 por persona beneficiaria.

Este aporte no requiere postulación, ya que se paga de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos. El dinero se entrega junto con la pensión correspondiente al mes de mayo.