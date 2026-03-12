Gran Valparaíso renovará 600 buses: revisa cuándo comienzan a circular

El proceso para modernizar el transporte público del Gran Valparaíso sigue avanzando. El Ministerio de Transportes informó que la Contraloría General de la República aprobó la adjudicación de la primera licitación que permitirá renovar cerca de 600 buses que actualmente operan en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

La medida forma parte de un plan mayor para actualizar el sistema de transporte público de la zona, que contempla mejorar la calidad del servicio, modernizar la flota y avanzar en la incorporación de tecnologías más eficientes.

Cuándo comenzarán a circular los nuevos buses en el Gran Valparaíso

De acuerdo con la planificación informada por las autoridades, los primeros buses renovados deberían comenzar a operar durante el primer trimestre de 2027.

En esta primera etapa se incorporarán vehículos con estándares más modernos, donde cerca del 40% de la nueva flota corresponderá a buses eléctricos, lo que busca reducir emisiones y mejorar la experiencia de viaje para los usuarios.

Cuántos buses se renovarán en total

La modernización completa del transporte público mayor del Gran Valparaíso se realizará a través de tres procesos de licitación. En conjunto, estas etapas permitirán renovar aproximadamente dos mil buses que operan en el sistema.

La primera licitación, que ya cuenta con el visto bueno de la Contraloría, asignó la operación de los servicios de la unidad 01 al Consorcio Valparaíso, mientras que la empresa Viña Bus S.A. se hará cargo de la unidad 02.

Qué cambios tendrá el sistema de transporte público

Además de la renovación de la flota, el nuevo modelo incluirá cambios en la forma en que se paga a los operadores, incorporando un sistema que considera tanto los kilómetros recorridos como la cantidad de pasajeros transportados.

También se contempla la implementación de tarifa digital, la creación de recorridos nocturnos, mejoras en la frecuencia de los buses y la extensión de los horarios de funcionamiento. A esto se sumará la habilitación de nuevos terminales para apoyar la operación del sistema.