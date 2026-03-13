Pago de la Beca BAES: revisa si ya tienes disponible el dinero de Junaeb

La Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) inició su proceso de pago correspondiente a 2026. Así lo informó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), indicando que el beneficio ya comenzó a cargarse para estudiantes que renovaron la ayuda y fueron validados por sus respectivas instituciones de educación superior.

El aporte está dirigido a alumnos que cuentan con becas de arancel otorgadas por el Ministerio de Educación de Chile, como la Gratuidad u otros apoyos estudiantiles, o que reciben financiamiento a través del Comisión Ingresa, entidad responsable del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Además, para acceder al beneficio se exige pertenecer a los primeros tres quintiles de ingreso socioeconómico.

Cómo verificar si el dinero ya fue depositado

Tras la confirmación del beneficio por parte de la institución de educación superior, los estudiantes pueden revisar su saldo de forma digital mediante las aplicaciones de los operadores que administran la tarjeta.

Actualmente, el sistema funciona a través de plataformas móviles que permiten consultar el monto disponible y ubicar los comercios habilitados para realizar compras. Estas aplicaciones también incluyen herramientas de geolocalización para identificar locales cercanos donde usar la beca.

¿Se puede retirar el dinero de la BAES?

El monto de la BAES no se entrega en efectivo ni permite giros de dinero. El beneficio se gestiona exclusivamente mediante una tarjeta electrónica —que puede ser física o digital— destinada únicamente a la compra de alimentos en comercios asociados.

La administración del sistema depende de distintos operadores según la zona del país. En la Región Metropolitana el servicio es gestionado por Pluxee, mientras que en las regiones del norte y sur la operación está a cargo de Edenred.

Cuál es el monto mensual de la BAES en 2026

Para este año, la beca contempla un aporte mensual de $48.000 en la mayor parte del país. Sin embargo, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el monto aumenta a $50.000, considerando el mayor costo de vida en esa zona.

Otro aspecto relevante es que el saldo del beneficio no es acumulable. Esto significa que el dinero debe utilizarse dentro del mismo mes en que se carga, ya que cualquier monto no gastado vence automáticamente y no se transfiere al periodo siguiente.