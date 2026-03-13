Seguro de Cesantía: cómo saber si estás afiliado y revisar tu estado

El Seguro de Cesantía es una herramienta clave de protección laboral en Chile, ya que permite a los trabajadores contar con ingresos mientras buscan un nuevo empleo tras quedar sin trabajo. Este beneficio está disponible para quienes se encuentran afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), entidad encargada de gestionar estos recursos.

En la mayoría de los casos, la inscripción al sistema es responsabilidad del empleador al momento de formalizar el contrato de trabajo. Aun así, es posible que cada trabajador revise por cuenta propia si la afiliación fue realizada correctamente y si cuenta con el respaldo del seguro en caso de desvinculación.

Cómo revisar si existe afiliación al Seguro de Cesantía

De acuerdo con la Administradora de Fondos de Cesantía, esta información puede verificarse de forma simple mediante su portal de consulta en línea, CLIC AQUÍ.

Para realizar la revisión se debe ingresar el RUT en el sistema, marcar la opción “No soy un robot” y seleccionar el botón “Consultar”. Tras completar estos pasos, la plataforma entregará el estado de la afiliación.

Qué resultados puede mostrar el sistema

Luego de efectuar la consulta, el sistema puede arrojar tres posibles estados:

Afiliado: permite ingresar a la Sucursal Virtual, descargar el certificado de afiliación, revisar los ahorros acumulados, conocer los empleadores actuales o anteriores y realizar simulaciones para el cobro del Seguro de Cesantía. También ofrece la opción de actualizar información personal.

No afiliado: significa que la persona no aparece en los registros. Esto puede ocurrir en casos de trabajadores independientes, pensionados, menores de edad, funcionarios públicos o quienes mantienen contratos firmados antes del 2 de octubre de 2002.

Solicitud en trámite: indica que el proceso de afiliación todavía se encuentra en desarrollo.

Qué hacer si no aparece afiliación al Seguro de Cesantía

Si el sistema indica que no existe afiliación y corresponde estar dentro del sistema, el trabajador puede gestionar su incorporación de manera voluntaria.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma digital, CLIC AQUÍ, utilizando la Clave Única o de forma presencial en una sucursal de la Administradora de Fondos de Cesantía. De esta forma, es posible asegurar el acceso a este mecanismo de protección en caso de quedar sin empleo.