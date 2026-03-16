Subsidio de Arriendo en Chile: quiénes pueden recibir hasta 170 UF para pagar alquiler

Según lo informado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el subsidio puede utilizarse de manera continua o en distintos periodos, siempre que no se supere el plazo máximo de ocho años o hasta agotar el monto total asignado.

Una vez otorgado el beneficio, existe un plazo de 24 meses para concretar el primer contrato de arriendo. Además, el subsidio puede seguir utilizándose si el contrato termina, siempre que se firme uno nuevo dentro de los 12 meses posteriores al término del anterior.

El programa contempla condiciones especiales en algunas regiones del país. En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana, el valor máximo del arriendo puede llegar hasta 13 UF, mientras que el aporte mensual puede alcanzar 4,9 UF.

Qué requisitos se deben cumplir para acceder al subsidio

Quienes deseen postular a este beneficio deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por el programa habitacional:

Tener 18 años o más .

Contar con cédula de identidad vigente .

Postular junto a su cónyuge, conviviente o hijo . Las personas mayores de 60 años pueden hacerlo de forma individual.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 70% más vulnerable .

Mantener un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos un mes de antigüedad al momento de postular.

Tener un ingreso familiar entre 7 y 25 UF . En grupos de tres o más personas, el límite aumenta en 8 UF por cada integrante adicional .

No ser propietario de una vivienda.

No contar con otro subsidio habitacional activo.

Cómo realizar la postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda

Cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anuncia un nuevo proceso de postulaciones, el trámite puede completarse en línea utilizando el RUN y la Clave Única en el sitio oficial del Minvu, donde se debe llenar el formulario correspondiente con los antecedentes solicitados.

También existe la opción de efectuar la solicitud de manera presencial en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) distribuidas en el país.