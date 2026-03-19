Derechos de aseo: cómo pagar el servicio de retiro de basura y cuándo vencen las cuotas

El pago oportuno de los derechos de aseo permite asegurar el funcionamiento del servicio municipal de recolección, traslado y disposición final de residuos domiciliarios. Este cobro corresponde a propiedades que reciben el servicio y forma parte de los compromisos asociados a viviendas, departamentos u otros inmuebles habitacionales.

El trámite puede realizarse de forma online mediante la plataforma de la Tesorería General de la República (TGR), CLIC AQUÍ, así como también de manera presencial en las oficinas de la entidad disponibles en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la información oficial, el pago está dirigido a propietarios u ocupantes de inmuebles que cuentan con el servicio de retiro de basura y que se encuentran exentos del pago de contribuciones.

Cuántas veces al año se pagan los derechos de aseo

El cobro de este servicio municipal se divide en cuatro cuotas anuales. Las fechas de vencimiento están establecidas para los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

Actualmente existen diversas municipalidades que mantienen convenio activo con la Tesorería para gestionar este pago. Entre ellas se encuentran las comunas de Aysén, Colchane, Isla de Maipo, Linares, María Pinto, Navidad, Puente Alto, San Antonio, San Fernando, San José de Maipo, Valdivia y Vichuquén.

Qué requisitos se necesitan para realizar el trámite

Para poder efectuar el pago de los derechos de aseo a través de la plataforma de la Tesorería es necesario cumplir con algunas condiciones previamente establecidas:

Que exista un convenio vigente entre la municipalidad correspondiente y la TGR .

Contar con ClaveÚnica o Clave Tributaria para acceder al sistema.

Tener conocimiento del rol de la propiedad, el cual debe estar vinculado al RUT del contribuyente para pagar la cuota.

Cómo asociar la propiedad al RUT en el sistema

En caso de que la propiedad no esté vinculada al RUT del contribuyente, la asociación puede realizarse directamente en el sitio web de la Tesorería.

Para ello se debe ingresar con ClaveÚnica o Clave Tributaria, acceder a la sección “Mi Cuenta”, luego seleccionar “Editar mis datos” y finalmente entrar a la opción “bienes raíces/agregar propiedades”, donde se puede incorporar el rol correspondiente del inmueble.