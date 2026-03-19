Operación Renta 2026: revisa los cambios clave para mejorar precisión y agilizar declaraciones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer una serie de innovaciones para la Operación Renta 2026, enfocadas en simplificar el proceso para empresas, contadores y profesionales del área tributaria, al mismo tiempo que se busca disminuir los errores en las declaraciones.

Qué cambia este año en la declaración de renta

Uno de los avances más relevantes es que, por primera vez, el organismo presentará montos sugeridos en ciertos códigos del Formulario 22 dirigidos a empresas. Estas cifras se basan en antecedentes tributarios previamente recopilados por el propio servicio.

Hasta ahora, el sistema solo advertía inconsistencias de manera general, sin detallar valores específicos. Con esta actualización, los contribuyentes podrán visualizar directamente las propuestas de cálculo, lo que apunta a facilitar la revisión de la información antes de enviar la declaración.

Cómo funcionarán las nuevas validaciones del sistema

El nuevo sistema incluirá alertas de modificación conocidas como validaciones “K”. Estas se activarán cuando se alteren los montos sugeridos por el SII, mostrando automáticamente las diferencias generadas. En ese escenario, será posible confirmar el cambio —lo que podría implicar una observación posterior— o bien mantener la cifra propuesta.



Qué pasa si intentas modificar deducciones al impuesto

En el caso de las validaciones “J”, el sistema aplicará mayores restricciones. Si se intenta modificar información relacionada con deducciones como pagos provisionales mensuales (PPM), retenciones o créditos, no se permitirá avanzar con la declaración.

Para continuar, será obligatorio corregir previamente la información de origen, como los Formularios 29 o 50, o las Declaraciones Juradas correspondientes, asegurando así la consistencia de los datos ingresados.

Qué herramientas estarán disponibles para empresas e intermediarios

Dentro de las novedades, se incorpora el aplicativo “Información para Empresas”, una plataforma que reunirá en un solo lugar todos los antecedentes tributarios relevantes. Este sistema permitirá acceder a:

Declaraciones Juradas necesarias para el proceso de renta

Detalles sobre obligaciones tributarias según el régimen vigente

Observaciones y validaciones aplicables

Recomendaciones para cada etapa del proceso

Calendario e instrucciones de presentación

Además, se habilita el Escritorio Contable, herramienta que facilita a intermediarios la revisión integral de la situación tributaria de sus clientes desde una única interfaz.

Cómo se preparó el SII para este proceso

El diseño de estas mejoras comenzó durante 2025, a través de un trabajo conjunto con representantes de colegios de contadores y más de 800 creadores de contenido especializados en temas tributarios.

Según el organismo, una correcta presentación de las Declaraciones Juradas permitirá que el proceso de renta se desarrolle de forma más rápida y sin contratiempos, beneficiando a la totalidad de los contribuyentes.