Ley 40 Horas: quiénes no tendrán la rebaja de jornada desde abril

El próximo 26 de abril marcará un nuevo paso en la implementación de la llamada Ley 40 Horas, con una disminución de la jornada laboral que quedará fijada en 42 horas semanales. El cambio apunta a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, facilitando una salida más temprana de sus labores.

La normativa alcanza a quienes mantienen contratos regidos por el Código del Trabajo, aunque contempla excepciones definidas por la autoridad laboral.

Quiénes quedan fuera de la reducción de jornada

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), no todos los trabajadores serán beneficiados por esta modificación. Entre los casos excluidos se encuentran quienes ocupan cargos de alta responsabilidad dentro de las organizaciones, como gerentes, directores, administradores principales o apoderados con atribuciones administrativas.

También quedan fuera quienes desarrollan funciones sin supervisión directa, condición que depende de la naturaleza del cargo y su nivel de autonomía.

Qué ocurre si existe control de horario en estos casos

La normativa precisa que, si un trabajador supuestamente sin fiscalización debe cumplir horarios definidos, tiene tiempos de descanso regulados o recibe sanciones por atrasos en su conexión, se entiende que sí existe supervisión.

En ese escenario, la empresa deberá ajustar su jornada a las 42 horas semanales desde abril y considerar el pago de horas extraordinarias en caso de exceder ese límite.

Este avance forma parte del cronograma gradual de reducción de la jornada laboral en Chile, que continuará en los próximos años hasta alcanzar el objetivo final de 40 horas semanales.