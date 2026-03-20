Ley de “50 Transferencias”: así está funcionando el control del SII sobre tus movimientos bancarios

Las entidades financieras en Chile deben reportar determinados movimientos de dinero al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la denominada Ley de “50 Transferencias”, una normativa vinculada a la Ley de Cumplimiento Tributario.

El mecanismo busca detectar posibles casos de comercio informal o evasión de impuestos mediante el análisis de transferencias recibidas en cuentas bancarias. Para ello, bancos y cooperativas informan cuando se superan ciertos límites de depósitos provenientes de distintos RUT en un período determinado.

La medida apunta principalmente a personas que venden productos o prestan servicios sin emitir boletas o sin registrar una actividad económica formal.

Quiénes quedan fuera de la Ley de “ 50 Transferencias”

De acuerdo con la información publicada por el Servicio de Impuestos Internos, existen situaciones en las que esta normativa no está dirigida a fiscalizar directamente.

Entre ellas se encuentran:

Tesoreros de cursos, clubes deportivos u organizaciones similares.

Personas que reciben dinero para actividades familiares o sociales.

Recaudaciones vinculadas a acciones solidarias.

Recolección de fondos comunitarios para pagar servicios comunes.

Tesoreros de rifas organizadas por establecimientos educacionales.

En estos casos, el organismo realiza un análisis de los antecedentes disponibles, pero sin iniciar procesos de fiscalización automática.

Cuándo se activa el aviso al SII

Las instituciones financieras deben informar al Servicio de Impuestos Internos cuando las cuentas registren ciertos volúmenes de transferencias provenientes de diferentes personas.

Los límites establecidos por la normativa son los siguientes:

Más de 50 transferencias de distintos RUT en un mismo día, semana o mes.

Más de 100 transferencias de distintos RUT dentro de un semestre.

Cuando se detecta alguno de estos escenarios, la información se envía al organismo tributario para su análisis.

Qué información reportan los bancos al SII

Una vez que se superan los umbrales definidos por la ley, las entidades financieras deben entregar antecedentes específicos al Servicio de Impuestos Internos.

Los datos que se informan incluyen:

Identificación del titular de la cuenta.

Número de la cuenta bancaria.

Cantidad total de depósitos recibidos.

Con estos registros, el organismo puede revisar si las transferencias corresponden a actividades comerciales que deban declarar impuestos o emitir documentos tributarios.