Lollapalooza Chile confirmó fechas para 2027: revisa cuándo y dónde se llevará a cabo

Tras el cierre de la edición 2026, la organización del festival Lollapalooza Chile anunció los primeros detalles de su próxima versión. El evento musical, considerado uno de los encuentros más masivos del país, ya cuenta con fechas definidas y lugar confirmado para el próximo año.

Desde la producción del festival se indicó que el encuentro volverá a desarrollarse en Santiago y conservará el espacio que lo ha albergado durante las últimas ediciones.

Cuándo se realizará Lollapalooza Chile 2027

El director de Lotus, Sebastián de la Barra, informó que la próxima versión del festival se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de marzo de 2027. De esta manera, el evento mantendrá su formato habitual de tres jornadas consecutivas dedicadas a la música en vivo.

La confirmación se dio luego del término de la versión 2026, que convocó a miles de asistentes durante tres días de presentaciones y actividades.

Dónde se realizará el festival el próximo año

La organización también ratificó que el festival continuará realizándose en el Parque O’Higgins, recinto que nuevamente será el punto de encuentro para los fanáticos de la música y los espectáculos en vivo.

El espacio capitalino ha sido sede del evento en distintas ediciones recientes, consolidándose como uno de los escenarios más importantes para espectáculos de gran convocatoria en el país. 🌟

Qué artistas marcaron la edición 2026 del festival

La última versión reunió en Chile a destacados exponentes de distintos géneros musicales, desde pop y electrónica hasta rock.

Entre los nombres más comentados del cartel estuvieron la DJ Peggy Gou y artistas como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde y la banda nacional Los Bunkers, quienes protagonizaron algunas de las presentaciones más esperadas del evento.

Con las fechas ya definidas para 2027, la expectativa comienza a crecer entre los seguidores del festival, quienes ahora esperan el anuncio del próximo line up.