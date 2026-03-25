¿Por qué está variando la rotación de la Tierra y qué ocurre con la duración de los días?

La Tierra gira cada vez un poco más despacio. El cambio es mínimo, pero medible: la duración del día en nuestro planeta está aumentando, y los investigadores atribuyen los cambios actuales a factores humanos.

Según un estudio reciente publicado en Journal of Geophysical Research: Solid Earth, la rotación terrestre casi nunca se había frenado de forma tan notable en los últimos millones de años como en las últimas décadas. Investigadores de Austria y Suiza consideran que esto confirma que el cambio climático está influyendo en la duración del día en la Tierra.

Efectos imperceptibles pero medibles

En la vida cotidiana, este frenado no se percibe. Actualmente, la rotación del planeta se alarga en unos 1,33 milisegundos por siglo. Sin embargo, este incremento podría tener efectos en ámbitos que dependen de la rotación terrestre, como la medición precisa del tiempo o la navegación espacial, señala el estudio.

En la escuela se enseña que el día dura 24 horas porque la Tierra tarda ese tiempo en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Sin embargo, en sentido estricto, la duración de la rotación varía tanto por la atracción de la Luna como por procesos geofísicos en el interior de la Tierra, en su superficie y en la atmósfera.

En investigaciones anteriores, Mostafa Kiani Shahvandi, de la Universidad de Viena, y Benedikt Soja, del ETH de Zúrich, demostraron que el nivel del mar está aumentando por el deshielo acelerado en los polos y los glaciares, lo que a su vez frena la rotación de la Tierra. Kiani Shahvandi explicó en un comunicado de la Universidad de Viena que el fenómeno puede compararse con una patinadora artística que gira más despacio cuando extiende los brazos.