¿Dónde cargar bencina más barata en Santiago? Guía actualizada 2026

Encuentra la bencina más barata en la RM tras el alza de las bencinas con apps como BencinaCL y bencinaenlinea.cl. Te mostramos cuáles son las herramientas para encontrar los mejores precios en bencina en Santiago.

La forma más eficiente es usar plataformas digitales que comparan precios en tiempo real, especialmente el sitio bencinaenlinea.cl de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la app BencinaCL. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber. También te puede interesar: Alza de la bencina: calcula cuánto impactará en tu bolsillo Alza de combustibles: ministro Alvarado responde acusaciones sobre participación en bencineras Herramientas para encontrar bencineras baratas Bencina en Línea (bencinaenlinea.cl): Portal oficial del Estado, habilitado por la CNE, donde puedes filtrar por región, comuna y tipo de combustible para ver los precios actualizados de cada estación.

Portal oficial del Estado, habilitado por la CNE, donde puedes filtrar por región, comuna y tipo de combustible para ver los precios actualizados de cada estación. App BencinaCL: Aplicación gratuita disponible para iOS y Android que usa geolocalización para mostrar un mapa con las bencineras más cercanas y sus precios en tiempo real. Permite buscar por región, comuna y tipo de combustible.

Aplicación gratuita disponible para iOS y Android que usa geolocalización para mostrar un mapa con las bencineras más cercanas y sus precios en tiempo real. Permite buscar por región, comuna y tipo de combustible. App Bencina en Línea (CNE): También disponible para iPhone y Android, es la versión móvil oficial del portal del gobierno. Comunas con precios más bajos en la RM Copec, Quinta Normal: Mapocho 3898

Dale Combustibles, Cerrillos: Av. Salvador Allende 7502

Shell, Recoleta: Dominica 217

Copec, Recoleta: Recoleta 601

Aramco, Recoleta: Arzobispo Valdivieso 384 Tips para ahorrar más en bencina Usa estaciones de autoservicio: tienen descuentos de entre $5 y $10 por litro respecto a las atendidas. ​

tienen descuentos de entre $5 y $10 por litro respecto a las atendidas. Revisa el día de la semana: algunas cadenas ofrecen beneficios o descuentos en días específicos. ​

algunas cadenas ofrecen beneficios o descuentos en días específicos. Evita comunas del sector oriente: Las Condes, Providencia y Vitacura suelen tener precios más altos.

Las Condes, Providencia y Vitacura suelen tener precios más altos. Aprovecha programas de fidelización: tarjetas de puntos de Copec, Shell o ENAP pueden traducirse en descuentos directos por litro.