¿Habrá feriados por Semana Santa?: revisa cuándo sería el primer fin de semana largo del año

El calendario nacional marca uno de los periodos más esperados por muchas familias: el fin de semana largo de Semana Santa, instancia que suele aprovecharse para el descanso, viajes o actividades fuera del hogar.

Aunque esta conmemoración religiosa se extiende durante una semana completa en la tradición cristiana, en Chile solo algunos días cuentan con reconocimiento legal como feriados.

Cuándo se celebra Semana Santa y qué días son feriados en Chile

De acuerdo con la tradición, Semana Santa se desarrollará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Sin embargo, la normativa vigente en el país establece únicamente dos jornadas festivas oficiales.

Se trata del viernes 3 y sábado 4 de abril, correspondientes a Viernes Santo y Sábado Santo, respectivamente. Estas fechas dan paso al primer fin de semana largo del año en el territorio nacional.

¿ Se trabaja durante estos feriados y qué dice la ley laboral?

Durante estos días, el descanso es un derecho para los trabajadores. No obstante, la legislación permite que exista acuerdo entre empleador y trabajador para cumplir funciones.

En caso de que se pacte trabajar en dichas jornadas, estas deberán considerarse como horas extraordinarias. Esto implica que cada hora tendrá un recargo legal del 50% sobre el valor de la hora ordinaria.

Asimismo, existe la opción de compensar el tiempo trabajado mediante un día de descanso adicional o un feriado pactado, según lo que acuerden ambas partes.

Durante estos días, el descanso es un derecho para los trabajadores. No obstante, la legislación permite que exista acuerdo entre empleador y trabajador para cumplir funciones.