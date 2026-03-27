Alza de la bencina: calcula cuánto impactará en tu bolsillo

La histórica alza de la bencina y el diésel en Chile —con subidas de 370 y 580 pesos por litro desde este 26 de marzo de 2026— está encareciendo traslados, alimentos y servicios. Para ayudarte a entender cuánto te golpea en la práctica, el sitio alzadebencinas.cl ofrece una calculadora que estima el impacto mensual según tu realidad, incluso si no tienes auto.

Qué es alzadebencinas.cl

Alzadebencinas.cl es una plataforma web que responde una pregunta concreta: “¿cuánto me cuesta el alza de las bencinas?”. A diferencia de un simple listado de precios por litro, la herramienta traduce el ajuste en una cifra aproximada mensual pensada para personas y hogares.

En su portada muestra el contexto del alza: aumentos sobre 30% en gasolina de 93 y más de 60% en diésel, además de un fuerte salto en la parafina, todos datos que ayudan a entender por qué sube el costo de moverse y de vivir.

Paso a paso: cómo usar la calculadora del alza de bencina

Entra al sitio

Ingresa a alzadebencinas.cl desde tu celular o computador; no necesitas crear cuenta ni descargar una app.​ Responde si tienes vehículo

La primera pregunta es si tienes auto, camioneta o moto propios; a partir de tu respuesta, el formulario adapta el cálculo a tu tipo de movilidad.​ Indica cómo te mueves

Luego, la herramienta consulta por la frecuencia con que usas el vehículo, si combinas transporte público, taxi o apps, y qué tan dependiente eres del combustible para trabajar o estudiar.​ Declara otros usos de combustible

El sistema también considera usos como parafina o servicios que suben de precio por el alza de la bencina, como delivery o transporte de productos. Revisa el resultado

Al final, la página entrega una estimación del impacto mensual: cuánto podrías gastar de más por el alza de combustibles según tu estilo de vida.

“Si no tengo auto, en qué me afecta el alza”

El sitio calcula el impacto “inclusive si no tienes auto”, porque el alza de la bencina se traspasa a transporte público, buses interurbanos, vuelos y al traslado de alimentos. Eso significa que tu presupuesto puede subir aunque no cargues combustible: pagas más en pasajes, en el pan de la panadería de barrio o en las verduras que llegan en camiones.

Por eso, la herramienta pregunta también por tu uso de aplicaciones de transporte, delivery o servicios que dependen del diésel y la gasolina, para mostrar ese efecto indirecto.​

Qué información útil entrega la calculadora de alza de bencinas

Al terminar el cuestionario, la calculadora te muestra:

Un monto aproximado de cuánto aumenta tu gasto mensual por el alza de la bencina.

por el alza de la bencina. Cómo influye tu forma de moverte (auto diario, transporte público, combinaciones).

(auto diario, transporte público, combinaciones). Una idea de cuánto pesan los efectos indirectos, como transporte de alimentos y servicios.

Con esos datos, puedes comparar cuánto representa esa cifra respecto de tu ingreso mensual y qué tan urgente es ajustar otros gastos para compensar.