Bono Control Niño Sano: apoyo mensual busca reforzar controles médicos en la primera infancia

El fortalecimiento de la salud preventiva en la niñez es uno de los focos de las políticas públicas actuales. En esa línea, se implementa el Bono Control Niño Sano, un aporte económico dirigido a familias que forman parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio entrega $10.000 mensuales por cada menor de seis años, siempre que su carnet de salud acredite que mantiene los controles médicos al día, de acuerdo con los plazos definidos en el Plan de Intervención.

Cómo se accede al pago del Bono Control Niño Sano

Según información de ChileAtiende, para recibir el dinero es necesario realizar una acreditación presencial en la municipalidad correspondiente, certificando que el niño o niña cumple con sus controles de salud.

En el caso de menores de dos años al 31 de marzo, el proceso contempla cuatro instancias de verificación:

Primera acreditación: del mes 1 al mes 2 desde la firma del Plan de Intervención.

Segunda: del mes 7 al mes 8 desde la firma.

Tercera: del mes 13 al mes 14 de haber firmado.

Cuarta: del mes 19 al mes 20 desde la firma.

Para quienes tienen entre dos y seis años al 31 de marzo, el procedimiento se realiza en dos oportunidades:

Primera acreditación: del mes 1 al mes 2 desde la firma del Plan de Intervención.

Segunda: del mes 13 al mes 14 desde la firma.

Qué requisitos se deben cumplir para obtener este beneficio

El acceso a este bono está restringido a familias que integran el Subsistema Seguridades y Oportunidades. Para optar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Haber firmado la carta de compromiso y el Plan de Intervención.

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Formar parte de un hogar con niños o niñas menores de seis años al 31 de marzo, quienes deben tener al día sus controles de salud.