Cómo sumar cargas familiares en Fonasa y qué beneficios de salud permite acceder

Las personas afiliadas al sistema público de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) tienen la posibilidad de registrar cargas familiares para que también puedan recibir prestaciones médicas. Esta incorporación permite que determinados familiares accedan a distintos servicios del sistema, ampliando la cobertura del seguro estatal.

Entre los beneficios informados por ChileAtiende se encuentra la compra de bonos para atenciones en centros privados con convenio, el acceso a bonos PAD, la opción de solicitar préstamos médicos, además de prestaciones dentro de la red pública y exámenes preventivos de salud.

Q ué familiares pueden ser registrados como carga en Fonasa

De acuerdo con la información publicada por ChileAtiende, existen distintos vínculos familiares que pueden ser reconocidos como cargas dentro del seguro público.

Entre ellos se encuentran cualquiera de los cónyuges, así como hijos, hijas, adoptados y adoptadas hasta los 18 años. También pueden incorporarse quienes tengan entre 18 y 24 años, siempre que estén solteros y cursen estudios regulares en instituciones del Estado o reconocidas por este.

Asimismo, pueden registrarse nietos, nietas, bisnietos y bisnietas que estén huérfanos de padre y madre o que hayan sido abandonados por ellos. También es posible incluir a la madre viuda, a ascendientes mayores de 65 años, a niños y niñas huérfanos o abandonados, y al conviviente civil que haya firmado un Acuerdo de Unión Civil.

En el caso de los matrimonios, la posibilidad de que uno de los cónyuges sea carga del otro se encuentra respaldada por la Ley N° 21.337, normativa que estableció esta condición recíproca para efectos de prestaciones de salud.

Cómo se puede inscribir una carga famili ar en Fonasa

El trámite para registrar una carga familiar se encuentra disponible durante todo el año. Puede realizarse a través del sitio web de Fonasa, en sucursales del seguro público o en oficinas de ChileAtiende. También existe la alternativa de efectuar el proceso mediante Videoatención.

Otra opción habilitada es el formulario digital llamado “Ahórrate la Fila”, que permite solicitar contacto con un ejecutivo para gestionar el procedimiento.

Para realizar la solicitud en línea, el afiliado debe ingresar con su RUN y el número de serie de la cédula de identidad, o bien utilizando la ClaveÚnica. En algunos casos se debe adjuntar un documento emitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) o por una caja de compensación que certifique las cargas familiares.

En caso de hacer el trámite de forma presencial, se solicita presentar la cédula de identidad junto con ese mismo documento de respaldo.

Cómo verificar si una carga familiar ya está registrada

Las personas afiliadas pueden revisar si sus cargas familiares se encuentran registradas a través del portal “Mi Fonasa”, plataforma en línea del Fondo Nacional de Salud.

En este sitio también es posible consultar la cotización, el tramo de afiliación y otros antecedentes relacionados con el seguro público de salud. Para acceder al sistema se requiere ingresar con la ClaveÚnica.