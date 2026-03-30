Cómo se activa la normativa que obliga a los bancos a reportar más de 50 transferencias al mes

En el contexto de la Ley de Cumplimiento Tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer en 2025 una disposición que introduce nuevas exigencias para el sistema financiero. La normativa establece que las entidades bancarias deberán informar cuando un cliente registre más de 50 transferencias provenientes de distintos remitentes en un mismo día, semana o mes, o supere las 100 operaciones en un periodo de seis meses.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la fiscalización, combatir la evasión de impuestos y reducir prácticas vinculadas a la informalidad y actividades ilícitas. Asimismo, apunta a generar condiciones más equitativas entre quienes desarrollan actividades económicas dentro del marco legal.

Cómo saber si una cuenta fue reportada al SII

Las personas que tengan dudas respecto a si sus movimientos fueron incluidos en los reportes enviados por su banco pueden verificar esta información directamente en la plataforma oficial del SII. Para ello, es necesario ingresar al portal institucional y acceder a “MiSII” utilizando el RUT y la clave tributaria.

En caso de detectar inconsistencias o información errónea, la recomendación es tomar contacto con la entidad bancaria correspondiente para aclarar la situación. También existe la opción de revisar los datos de los agentes retenedores disponibles en el sistema, seleccionando el RUT de la institución que realizó el reporte.

¿Afecta esta medida a rifas o actividades familiares?

Desde el organismo se precisó que no todas las transferencias múltiples serán objeto de fiscalización. Quedan fuera de este control situaciones como la administración de fondos por parte de tesoreros o la recepción de pagos asociados a actividades ocasionales, como rifas o eventos familiares, siempre que se trate de montos acotados.

“Nuestro foco de fiscalización está en quienes realizan comercio informal o no cumplen con sus obligaciones tributarias”, aseguran.